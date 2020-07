Morre o “Dadinho do Presépio”, vítima do coronavírus (Covid-19)

Eduardo Ermida Filho, conhecido como “Dadinho do Presépio”, morreu nesta quinta-feira, no Hospital Regional (Hospital Zilda Arns), onde estava internado, vítima do coronavírus, a Covid-19. Dadinho era muito conhecido por montar um presépio todos os anos na Rua São Vicente de Paula, no bairro Niterói, em Volta Redonda. O presépio que era montado há mais de 30 anos recebia um bom número de pessoas para visitação.

Dadinho não cobrava para a visitação do seu presépio e pedia doações para serem repassadas para instituições de caridade.