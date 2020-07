Prefeitura de Barra Mansa estenderá horário de funcionamento em quatro unidades de saúde

A medida tem como objetivo evitar a sobrecarga no atendimento nos postos de saúde do Centro

Pensando em oferecer o melhor atendimento para os usuários da rede municipal de saúde, a Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, vem trabalhando para estender o horário de funcionamento do PSF Bocaininha, da Clínica da Família Vista Alegre, da UBSF Boa Sorte e da Policlínica Nove de Abril. A ideia é receber pacientes até às 22h.

O objetivo da medida é evitar o deslocamento dos moradores para as unidades de saúde do Centro, reduzindo a lotação desses locais. Lembrando que o foco do atendimento dos postos de saúde não é com pacientes da Covid-19. Em caso de sintomas do coronavírus, a pessoa deve procurar o Centro de Triagem e Tratamento de Barra Mansa, localizado na Região Leste.

De acordo com a prefeita interina Fátima Lima, a medida vai evitar a sobrecarga nos postos de saúde do Centro. “Nós vamos estender o horário de funcionamento das unidades de saúde dos bairros Bocaininha, Vista Alegre, Boa Sorte e Nove de Abril. O atendimento será até às 22h, com objetivo de evitar o deslocamento dos moradores locais até os postinhos do Centro, para não causar superlotação. As pessoas podem ser consultadas na unidade de saúde mais próxima. Em caso de sintoma da Covid-19, as pessoas devem procurar o Centro de Triagem e Tratamento de Barra Mansa, que está à disposição da população com atendimento 24 horas”, frisou Fátima.

O secretário de Saúde, Sérgio Gomes, destacou que a medida vai melhorar o atendimento aos usuários. “Com o horário estendido nas unidades de saúde, podemos ofertar um melhor atendimento aos usuários. Essa medida é positiva, pois muita gente estava procurando o atendimento nos postos de saúde do Centro, causando uma sobrecarga nesses locais”, disse o secretário.

Atendimento domiciliar

A Secretária de Saúde disponibilizou novas equipes médicas para reforçar o atendimento aos munícipes que testaram positivo para o coronavírus. A prefeita interina Fátima Lima comentou sobre o assunto. “Vamos disponibilizar outra equipe para a visita domiciliar, com intuito de conscientizar e auxiliar as pessoas que estão com coronavírus. Para isso, nós estamos contratando mais enfermeiros e técnicos de enfermagem. Tudo que a gente pode fazer para conscientização, nós estamos fazendo”, enfatizou a prefeita interina. Foto: Paulo Dimas