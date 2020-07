Prefeitura de Barra Mansa mantém fiscalização em comércio do Centro

Secretaria de Ordem Pública, por meio da Fiscalização de Posturas, acompanha se medidas de segurança contra Covid-19 estão sendo respeitadas

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Ordem Pública, por meio das equipes de Fiscalização de Posturas, percorre os estabelecimentos comerciais no Centro da cidade para monitorar o cumprimento ao decreto 9.884, vigente no município e que estabelece o funcionamento do comércio.

As fiscalizações fazem parte das medidas de combate à disseminação da Covid-19 no município. O trabalho da pasta visa à manutenção das lojas abertas e o controle dos casos de coronavírus.

A prefeita interina, Fátima Lima, destacou a importância das ações. “As ações da Secretaria de Ordem Pública no combate ao Covid estão sendo muito bem conduzidas. As barreiras sanitárias, as fiscalizações de bares e restaurantes, a fiscalização do comércio nos bairros estão acontecendo de maneira intensa”, ressaltou Fátima.

O secretário de Ordem Pública, William Pereira, frisou como estão sendo feitas as fiscalizações. “Estamos trabalhando diuturnamente para que possamos coibir os descumprimentos nas ruas tendo em vista que temos equipes nas ruas realizando as fiscalizações para averiguar o respeito às normas de segurança determinadas, como uso de máscaras, disponibilização de álcool gel e distanciamento”, informou.

Quem quiser denunciar irregularidades ou presenciar algum descumprimento pode entrar em contato em contato através dos telefones (24) 3028-9369 ou 3028-9339.