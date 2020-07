Prefeitura entrega nova etapa de kits alimentares a partir da próxima semana

A Secretaria de Educação, Cultura e Turismo (SMECT) realiza na quinta, 30, e sexta, 31 de julho, mais uma entrega dos Kits de Segurança Alimentar para os estudantes das escolas municipais de Porto Real. Os pais ou responsáveis pelos alunos deverão retirar os kits, com a devida apresentação de qualquer documento de identidade do responsável e do aluno, inclusive Certidão de Nascimento. Isso é necessário a fim de comprovar o vínculo com o estudante. Não há necessidade de que o aluno esteja no momento da retirada.

Os cronogramas da retirada foram feitos pela SMECT, que ressalta aos responsáveis a importância de ficarem atentos às datas, com o objetivo de evitar as aglomerações. Serão entregues 3.300 kits de segurança alimentar e quem não puder retirar nas datas mencionadas poderá buscar o kit no decorrer da semana.

Os itens que compõem o kit serão informados na próxima segunda, 27. Confira os horários das entregas do kit de segurança alimentar, de acordo com a série escolar: