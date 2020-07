Samuca encontra empresários para discutir estratégias para retomada econômica pós Covid-19

Durante a reunião, no Teatro da Fevre, equipe da prefeitura apresentou ações implantadas pela gestão e ouviu sugestões do público

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, juntamente com a equipe econômica do governo, encontrou cerca de cem empresários do município para discutir estratégias para retomada econômica na pandemia pela Covid-19. A reunião, na tarde desta quinta-feira, dia 23, no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Júnior, no Colégio Getúlio Vargas, obedecendo às medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, foi aberta com apresentação das ações implantadas pela prefeitura para aumentar a geração de emprego e, consequentemente, o poder de compra da população e o dinheiro circulante no comércio.

A implantação do Polo Metalmecânico de Volta Redonda, acelerada pela aprovação do Projeto de Lei que garante incentivos fiscais para empresas beneficiadoras de aço, na última semana na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), é uma das ações e vai trazer, de imediato, sete novas empresas para o município. No ramo da construção civil, nove empreendimentos imobiliários estão previstos para a cidade.

O fortalecimento do ComprasVR, plataforma gratuita oferecida pela prefeitura para os empresários, visar criar um shopping virtual em Volta Redonda. A realização de duas Ruas de Compras, projeto de incentivo ao comércio lançado na atual gestão, de forma virtual duas vezes ao mês, é outro projeto de destaque. Além do terceiro ônibus do Tarifa Comercial Zero e a retomada do serviço, que garante acesso gratuito a quatro dos principais centros comerciais da cidade.

Também foi abordado o projeto Turismo de Volta, que pretende fazer de Volta Redonda ponto de partida para diversos pontos na região. E ainda atrair visitantes para o recém criado Parque Natural Municipal, na Rodovia dos Metalúrgicos; o Parque Natural do Ingá, no Santa Cruz e o Zoológico Municipal, totalmente revitalizados; a Reserva de Vida Silvestre Vale dos Puris, também no Santa Cruz; e o Jardim Botânico Municipal, na Ilha São João, em fase de implantação. Todos proporcionando espaços de convivência e lazer com natureza preservada.

A aprovação do novo Plano Diretor de Volta Redonda, que moderniza a cidade e facilita o desenvolvimento; da Lei Municipal de Incentivo à Inovação; e de redução de impostos e descontos para pagamentos de dívida ativa também favorecem o crescimento econômico.

O prefeito Samuca Silva deixou claro que o encontro tinha o objetivo de unir forças para garantir a retomada da economia após a adaptação ao novo normal imposto pela pandemia da Covid-19. “É dever do poder público promover e mediar ações para isto aconteça. Mas é importante que os agentes tenham participação efetiva no processo”, acredita Samuca.

Os empresários, representantes de diversos setores da economia, fizeram sugestões no segundo momento do encontro. Marcelo Moreira, do ramo de restaurantes, questionou sobre as ações do governo municipal para evitar o fechamento do comércio por conta da pandemia.

O investimento em estrutura da Rede Municipal de Saúde, com a implantação do Hospital de Campanha, e treinamento dos profissionais que atuam na linha de frente no combate à Covid-19 foram as primeiras ações. “Hoje atuamos para garantir a capacidade de leitos, chegaremos a 37 vagas de UTI apenas na rede pública. Além disso, firmamos convênio com a UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) para o tratamento precoce da doença com Nitazoxanida, que evita o agravamento do quadro de saúde do paciente”, disse Samuca, lembrando que a melhor ação para garantir o comércio aberto ainda é a prevenção.

Todas as sugestões foram catalogadas pela equipe da Prefeitura de Volta Redonda e o andamento das propostas será reavaliado em reuniões periódicas com o mesmo objetivo. Além do prefeito Samuca e dos representantes do empresariado municipal, participaram do debate os secretários de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rogério Loureiro; de Fazenda, Fabiano Vieira; e de Projetos Especiais e Captação de Recursos, Joselito Magalhães. Secom/VR com fotos de Gabriel Borges e Felipe Carvalho