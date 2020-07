Acidente em envolve carro e caminhão na Vila

Um acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira, envolveu um carro Fox (branco), conduzido por uma mulher, e uma carreta, no trecho urbano da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

A carreta bateu na lateral do carro que foi projetado contra a lateral da pista. A colisão foi embaixo do Elevado João Ravache, que fica em frente aos correios. A melhor opção para seguir até o bairro Conforto e ter o acesso a Avenida dos Trabalhadores. O congestionamento no local é intenso.