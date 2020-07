Agentes do 28º BPM apreendem jovem com drogas em Volta Redonda

Policiais militares receberam uma informação na manhã desta quinta-feira, por volta das 11h40min, sobre o tráfico de drogas e suspeitos que estariam armados na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no Condomínio Ingá II, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

Os agentes foram até o local e perceberam suspeitos fugindo ao avistar a viatura policial. Os policiais foram até o apartamento e houve a entrada franqueada. O jovem, de 20 anos, teria assumido estar participando do tráfico de drogas. Com ele foi apreendida uma sacola preta contendo 22 pinos de branco.

Durante buscas no local, nada de ilícito foi encontrado. O jovem foi levado para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. O suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.