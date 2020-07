Motoqueiro sem CNH foge da PRF e é alcançado em Pinheiral

A PRF fazia o retorno no km 252, da Rodovia Presidente Dutra, na altura de Pinheiral, quando foi ultrapassada por um motociclista em local proibido. Policiais rodoviários federais acionaram a sirene, mas o condutor da moto não atendeu o aceno e empreendeu fuga em alta velocidade.

Os agentes seguiram o motociclista pela Rodovia Benjamim Constant, em direção a Pinheiral. No km 6, da rodovia, o motociclista saiu da rodovia entrando numa via vicinal. Na estrada de terra, dois pedestres assustaram com os veículos em alta velocidade chegaram a cair. Uma delas sofreu ferimentos leves e foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada para o Hospital Municipal Aurelino Barbosa, em Pinheiral.

Os agentes prosseguiram a perseguição até encontrar a moto abandonada. O motoqueiro, de 18 anos, se embrenhou no mato, mas foi localizado. Ele contou aos agentes que se evadiu por não possuir CNH.

O pai do jovem compareceu ao local e confessou ter entregue a moto para o seu filho, mesmo sabendo que ele não era habilitado. Por ser crime de menor potencial ofensivo foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO), tendo assinado um termo se comprometendo a comparecer ao Jecrim quando for intimado. Ele foi liberado no local, tendo a motocicleta sido entregue a um condutor devidamente habilitado.

O jovem foi detido por dirigir o veículo sem possuir a CNH e a ocorrência foi levada para a Delegacia de Polícia de Pinheiral. Foram aplicadas multas pelas inflações de trânsito, por dirigir sem CNH, não atender o aceno da PRF, falta de atenção e cuidados na direção de veículo automotor e ultrapassar em faixa contínua.

Outras multas também foram destacadas como entregar direção de veículo a pessoa sem CNH, equipamento obrigatório ineficiente ou inoperante (pois os retrovisores estavam rebatidos para o centro do guidão da motocicleta não sendo possível sua utilização corretamente). O total da multa é de R$ 3.707,01.