Número divulgado do coronavírus em Barra Mansa é acumulado dos últimos 15 dias

A prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, informa que o aumento significativo no índice de óbitos do município é resultado da inserção dos casos que estavam sob investigação e que a Secretaria do Estado de Saúde do Rio de Janeiro só divulgou no fim da tarde desta sexta-feira (24), depois de muita cobrança e insistência do Executivo. Os números são um acumulado dos últimos 15 dias e que não representam casos de óbitos ocorridos em um mesmo dia.

A prefeitura de Barra Mansa reitera que tem apresentado dados diários para oferecer total transparência aos munícipes e aos meios de comunicação, assim como tem solicitado, insistentemente, mais agilidade na divulgação dos resultados dos exames, que atualmente têm demorado aproximadamente 15 dias.