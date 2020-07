Polícia Civil prende suspeito do assassinato de jovem no Siderlândia

Policiais civis de Volta Redonda, sob comando do delegado titular Vitctor Tuttman, prenderam no início da manhã desta sexta-feira, um suspeito do envolvimento no assassinato de Renan Ferreira Júnior, em junho passado.

O corpo da vítima foi encontrado no Rio Paraíba do Sul, depois de uma semana de buscas no rio. A prisão do suspeito, de 31 anos, foi determinada pela Justiça e efetuada na casa dele, no bairro Siderlândia. Segundo o delegado, os agentes estão cumprindo cinco mandados de busca e apreensão.

Quatro foram no mesmo bairro onde o suspeito foi preso. O local do outro, ainda não havia sido informado.