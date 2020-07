Polícia Militar apreende drogas, arma e munições em Barra Mansa

Policiais militares detiveram seis pessoas suspeitas de tráfico de drogas, no final da tarde desta quinta-feira, por volta das 17 horas, com cocaína e arma no conjunto Village Primavera, na Estrada Governador Chagas Freitas, na Colônia Santo Antônio, em Barra Mansa.

Uma denúncia levou os agentes até os suspeitos onde foram encontrados 104 pinos de cocaína. Eles disseram também onde estavam escondidos 104 pinos de cocaína. Numa casa de outro suspeito os agentes encontraram 258 pinos de cocaína e um revólver calibre 38 com duas munições percutidas e uma munição intacta, e R$ 87. Todos foram levados para a delegacia.