Polícia Militar detém suspeitos de tráfico de drogas em Volta Redonda

Policiais militares detiveram no final da noite de quinta-feira, três suspeitos de tráfico de drogas na Rua Frei Henrique Soares, no Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda.

Os agentes abordaram o motorista e a passageira de um carro que estaria a serviço de um aplicativo. A jovem demostrou nervosismo o que levantou suspeita dos policiais. Durante fiscalização minuciosa os agentes encontraram um tablete de cerca de meio quilo de maconha, escondido no filtro de ar do veículo.

A passageira contou aos policiais que estava indo entregar o entorpecente para um homem, nas proximidades do Projeto Vida, na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio).

Os policiais entraram em contato com outra equipe que foi ao local e abordou o motociclista que foi preso em flagrante o motoboy. Ele estava armado com um revolver calibre 38. A moto dele também foi apreendida.