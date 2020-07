PRF apreende 20 mil maços de cigarro na BR-393, em Três Rios

Durante fiscalização nas rodovias, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde desta quarta-feira, 20 mil maços de cigarros, na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Três Rios.

Os policiais rodoviários federais foram atender uma ocorrência de trânsito quando depararam com a carreta e decidiram fazer a abordagem. A PRF constatou que as mercadorias estavam sem as devidas notas fiscais.

Foi feito um contato com o técnico da Receita Estadual do Rio, onde foram constatadas as irregularidades. A ocorrência foi encaminhada para a Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (SEFAZ-RJ).