Samuca cria comissão para acompanhar relação entre OS e médicos do HSJB

O prefeito ressaltou que é a população não será afetada com o impasse entre os profissionais e a Organização Social que faz a gestão da unidade

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, realizou nesta sexta-feira, dia 24, uma reunião para debater a situação dos médicos do pronto socorro do Hospital São João Batista e da Organização Social (OS) que faz a gestão da unidade. O encontro foi com membros da Procuradoria Geral do Município, Secretaria de Saúde e Gabinete de Estratégia Governamental. Samuca criou uma comissão para acompanhar a próxima reunião entre os médicos e a OS, que acontecerá na próxima terça-feira, às 19 horas.

O prefeito disse que é importante a população não ser afetada com o impasse entre os profissionais e a OS. “Nenhum profissional deixou a unidade oficialmente. Estamos acompanhando o problema e atuando para resolver as arestas criadas diante do vínculo profissional entre eles”, informou Samuca, ressaltando que a população não será prejudicada. “Há uma divergência técnica sobre as metas da OS, valores repassados e o referido desconto de valores, mas nem os médicos e nem população vão sofrer. Entretanto, a gestão pelos técnicos da secretaria de Saúde está ocorrendo e determinei a regularização dos repasses à OS para, posteriormente, efetuarmos possíveis descontos no contrato”, disse Samuca.

Durante a reunião, foram avaliadas as metas cumpridas pela OS, os protocolos e demais procedimentos. Segundo a secretária de Saúde, Flávia Lipke, a equipe está acompanhando as conversas entre OS e médicos. “A OS tem metas a cumprir e a prefeitura está com pagamento em dia junto à entidade. Lógico que é um momento de pandemia e há corte em todos os contratos da prefeitura. Mas garantimos que a unidade está funcionando normalmente e a população não será afetada”, completou Flavia.