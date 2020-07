USFs receberam diversas benfeitorias nos últimos anos

A Prefeitura de Porto Real enumerou as benfeitorias realizadas nas Unidades de Saúde da Família (USF) nos últimos anos. Atualmente são sete USFs, com cobertura de 100% do município: Centro, Novo Horizonte, Jardim Real, Freitas Soares, Jardim das Acácias, São José e Bulhões. Já foi licitada também a construção da USF do Parque Mariana que aguarda somente a ordem de serviço para a execução das obras.

Confira as melhorias já realizadas pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos:

USF Parque Mariana

O secretário de Obras e Serviços Públicos, Luiz Tavares, comentou sobre a estrutura física da unidade. “A USF terá aproximadamente 310 m² de área construída e será composta por recepção e sala de espera; triagem; salas de nebulização, curativos e vacinas; consultório de clínica geral; pediatria, ginecologia e odontologia. A unidade também contará com seis banheiros (uma para pessoas com deficiência); dispensário de medicamentos; sala de apoio e almoxarifado; administração; copa e área de serviços”, disse Luiz Tavares.

“Trata-se de mais uma benfeitoria de grande importância para a população do bairro Parque Mariana. Com a implantação da USF, os serviços de saúde da Atenção Primária, que atualmente acontece através da unidade do Centro será totalmente disponibilizado no próprio bairro. Dessa forma será possível contribuir para um serviço mais qualificado; ampliando as condições de atendimento e ofertando mais conforto aos moradores e aos profissionais de saúde”, destacou o secretário de Saúde, Luiz Fernando Curty Jardim.

USF Novo Horizonte

As obras foram realizadas no segundo semestre do anos passado e incluíram a ampliação do espaço da cozinha; reposicionamento de ferramentas específicas para realização de procedimentos, na sala de curativo; adequação de maquinários, na sala de esterilização; construção de rampa de acesso bilateral; troca do “escovódromo” (local para escovação supervisionada). Outras melhorias foram: pintura e identidade visual interna e externa do prédio; recuperação do telhado; portas e janelas; além de manutenções gerais na unidade.

USF Bulhões

A revitalização foi entregue à população em julho de 2019 e envolveu a pintura geral interna e externa das paredes, revestimento cerâmico em algumas salas, troca de pisos, manutenção das portas e do telhado, entre outras adequações estruturais.

USF Jardim das Acácias

As melhorias começaram este mês de julho, encontram-se atualmente em andamento e contemplam: pintura geral da unidade (interna e externa); troca de revestimentos e manutenções gerais em toda a estrutura da USF, envolvendo elétrica e hidráulica, entre outras benfeitorias.

USF São José

A USF do São José teve as intervenções concluídas no último mês de junho manutenção na rede elétrica e hidráulica, remoção de infiltrações, reforma dos banheiros e área de recepção, recuperação do telhado, portas e janelas, além da pintura interna e externa.

USF Jardim Real

A unidade contou com pintura geral externa e interna; adaptação de sala para atendimentos relacionados à Covid-19; reparos no telhado; manutenções elétricas e hidráulicas; troca de revestimento de mureta externa e das estruturas do escovódromo. Essas melhorias foram concluídas neste mês de julho.

USF Centro

Conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde a previsão é que a próxima unidade a passar pelo processo de revitalização será a USF Centro. A SMS ressalta que todas as melhorias previstas dependem do comportamento da pandemia no município, o que pode alterar os prazos previstos. Fotos: Alexandre AJ – USF Jardim Real: Foto Divulgação