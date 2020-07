Angra dos Reis chega a 113 mortes por coronavírus

O município de Angra dos Reis apresentou 17.888 casos notificados. No momento, há 3.601 casos confirmados de coronavírus – 660 pacientes testaram positivo em exames feitos pelo Laboratório Central Noel Nutels (Lacen), com o apoio dos laboratórios da Unimed e do Hospital de Praia Brava, e 2.941 pelo teste rápido. Destes, 2.765 já estão recuperados.

Há 113 mortes confirmadas pela doença na cidade. Os dois últimos óbitos ocorreram na noite de ontem (24), no Centro de Referência Covid-19, e foram de um homem, de 42 anos, e de uma mulher, de 74 anos, ambos com comorbidades. Sete mortes continuam sendo investigadas no município.

Ao todo 370 casos foram descartados – exame de swab negativo para Covid-19 – e 13.917 permanecem suspeitos (síndromes gripais), sendo 1.625 em isolamento domiciliar e 12.292 já recuperados. Entende-se como casos recuperados aqueles que cumpriram o período de isolamento domiciliar de 14 dias e estão sem sintomas, conforme acompanhamento da equipe de monitoramento da Secretaria de Saúde.

No total, entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, 31 pessoas estão internadas. O Centro de Referência para Covid-19 (Santa Casa), que conta com 120 leitos, atende a 30 pacientes no momento. Já o Hospital de Praia Brava, que oferece 15 leitos, não tem pacientes internados. Ou seja, dos 135 eleitos públicos do município, 30 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação hospitalar municipal de 22,22%. Há um paciente internado em instituição privada.