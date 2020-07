Acusado de homicídio e ocultação de cadáver em Minas Gerais é preso em Paraty (RJ)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem acusado de homicídio e ocultação de cadáver em Minas Gerais. Ele teria assassinado e enterrado o corpo de uma jovem em uma fazenda na Zona da Mata mineira. A prisão aconteceu na noite de sexta-feira (24), na Rodovia Rio-Santos (BR-101), em Paraty, na Costa Verde do Rio,

Por volta das 21h30min, policiais rodoviários federais (PRF) da 3ª Delegacia (Angra dos Reis) abordaram um carro e desconfiaram do nervosismo do passageiro do veículo. Ele possuía um mandado de prisão pelos crimes de homicídio doloso e ocultação de cadáver. O homem acabou confessando que é acusado pela morte da jovem em Minas Gerais.

A ocorrência foi encaminhada para a 166ª DP (Angra dos Reis).

Entenda o caso

Uma jovem, de 23 anos, moradora de Bom Jardim de Minas (MG), que trabalhava como entregadora, saiu do trabalho e desapareceu, há cerca de três semanas. De acordo com as investigações, a moça teria se encontrado com um suspeito, que era caseiro de uma fazenda às margens da BR-267.

O suspeito, preso pela PRF em Paraty, pediu demissão da fazenda um dia após o desaparecimento da jovem. O corpo foi encontrado, em 8 de julho, dentro de um latão enterrado na mesma fazenda.