Avião monomotor cai em rua da cidade de Guabiruba (SC)

Um avião monomotor caiu por volta das 10h30min, deste sábado, na Rua José Júlio Schumacher, no município de Guabiruba, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. As vítimas, de 33 e 35 anos, deram entrada no Pronto Socorro do Hospital Azambuja, de Brusque.

Os dois eram o piloto e aluno e foram encontrados fora da aeronave após a queda. Segundo o Corpo ode Bombeiros, o piloto estava fora da aeronave, de pé, consciente e desorientado. Os sinais vitais estavam normais.

Ele tinha um corte contuso no membro superior direito (cotovelo) e escoriações pelo corpo. O passageiro estava sentado na calçada e consciente. Ele reclamava de dores no pescoço e nos membros inferiores e suspeita de fratura da mandíbula.