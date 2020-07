Homem baleado no Surubi Velho morre ao dar entrada no Hospital de Emergência, em Resende

Devanildo Machado Morais, de 37 anos, que sofreu uma tentativa de homicídio na noite deste sábado, não resistiu aos ferimentos e morreu durante os primeiros procedimentos, no Hospital de Emergência, em Resende

Devanil foi atingido por volta das 19 horas, com pelo menos se tiros, na Rua Ivanir de Oliveira Chaves com a Rua Dr. José ZM Uchôa, no bairro Surubi Velho, em Resende.

Policiais militares do 37º BPM estiveram no local e constataram que foram efetuados vários disparos na direção da vítima. Devanildo foi socorrido pelo seu sobrinho, de 26 anos, e levado para o Hospital de Emergência.

Policiais militares se dirigiram para a Delegacia de Polícia, de Resende, para confeccionar o boletim de ocorrência.