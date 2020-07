Homem fica ferido ao ser atropelado em Pinheiral

Um homem, ainda não identificado, foi atropelado na tarde deste sábado, por volta das 13h35min, na Rua José Gomes da Silva Júnior, no Centro de Pinheiral. Segundo informações de populares, a vítima estava atravessando na faixa de pedestre quando foi atingido por um carro.

O condutor do carro atropelador, não portava os documentos do veículo. Ele também estavam sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). No entanto, o motorista permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar para fazer o boletim de ocorrência.

O homem foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para o Hospital Aurelino Gonçalves Barbosa, em Pinheiral.