Prefeita interina de Barra Mansa visita construção de casas no Paraíso de Cima

Prefeitura cedeu 91 lotes para os moradores da localidade edificarem as moradias

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, a prefeita interina de Barra Mansa Fátima Lima foi até o bairro Paraíso de Cima, neste sábado (25), para acompanhar o andamento da construção de 91 casas nos lotes cedidos pela prefeitura. A localidade é formada em grande parte por mulheres, que demonstram a força feminina pondo a mão na massa e fazendo serviços de pedreira, hidráulica, carpinteira, entre outros.

Esses lotes fazem parte da proposta da Prefeitura Municipal de tirar as famílias que viviam na localidade conhecida como ‘sem teto’. No total, mais de 270 famílias serão contempladas com a casa própria em um local que oferecerá infraestrutura e segurança.

Na ocasião, Fátima Lima foi homenageada pelas líderes comunitárias por sua representatividade e atuação. “Hoje é uma data muito especial para mim, pois é um dia de reconhecimento a nós mulheres negras. Não poderia celebrar este dia em outro local que não fosse aqui. Ver essa força nos inspira e nos mostra o quanto é importante lutar para conquistar nossos objetivos. Parabéns a todas essas mulheres que tem garra, fé e esperança de um amanhã melhor e mais digno”, expressou a prefeita interina.

A líder comunitária do Paraíso de Cima, Ione Alves de Oliveira, disse que há mais de 20 anos a comunidade luta para conquistar uma moradia digna. “Neste governo vimos as coisas caminharem. Essa é uma luta antiga, que envolve muitas pessoas, mas principalmente as mulheres que sempre estiveram à frente desse objetivo. Hoje celebramos essa conquista, que nos oferece uma estrutura de vida melhor”, lembrou Ivone.

Há vinte anos morando no ‘sem teto’, a aposentada de 59 anos Luzimar Camilo de Paula também comemorou a conquista. “Antigamente vivíamos em um local precário. Constantemente nos sentíamos excluídos da sociedade. Hoje estamos tendo a chance de ter uma casa de tijolos, com teto e toda segurança que precisamos. Para muitos isso pode ser o mínimo, mas para nós é o nosso maior sonho. Só tenho a agradecer”, comemorou a senhora.