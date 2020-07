Resende inicia projeto de castramóveis no Parque das Águas

Pela primeira vez, os dois castramóveis, que foram adquiridos pela atual gestão municipal vão entrar em operação

A Prefeitura de Resende, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) – ligado à Secretaria Municipal de Saúde, inicia nesta segunda-feira, dia 27, a implantação do projeto dos castramóveis do município. O projeto itinerante, que pretende alcançar o público residente em localidades mais distantes, começa no Parque das Águas, no bairro Jardim Jalisco, para atender as populações canina e felina que já aguardavam o procedimento gratuito de castração, conforme distribuição de senhas ocorrida em março deste ano. Dois castramóveis, que foram adquiridos pela Prefeitura e chegaram no primeiro semestre deste ano, foram instalados no Parque das Águas, onde serão castrados 12 animais por dia, no período de uma quinzena. Os atendimentos serão realizados de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.

Devido à pandemia global do novo coronavírus, o CCZ teve que reduzir o fluxo de cirurgias e procedimentos em geral, em respeito às medidas restritivas adotadas pelo governo municipal, visando evitar a propagação do vírus. Por conta disso, as cirurgias de castração continuaram na sede do CCZ, na Rua Eurídice Paulina de Almeida, no bairro Vicentina, porém, de forma reduzida. Diante da situação, o CCZ planejou um cronograma especial de castrações com a finalidade dar celeridade ao atendimento gratuito, que envolveu a marcação dos procedimentos a partir das senhas distribuídas no dia 10 de março. Na ocasião, as senhas foram entregues aos moradores de Resende na sede do CCZ, onde parte da demanda já foi contemplada.

O veterinário do Centro de Controle de Zoonoses, Felipe Quinane, explicou como funcionará o projeto, em especial, esta fase de implantação.

— O Parque das Águas foi o destino escolhido para dar o pontapé inicial ao funcionamento dos dois castramóveis, fabricados na cidade paulista de Botucatu. Os dois módulos móveis foram comprados com recursos federais, com o objetivo de ampliar a atenção à saúde animal, chegando até lugares considerados mais distantes como a zona rural. A estrutura, semelhante a um trailer, possui quatro salas, sendo divididas em: preparo animal; antissepsia e paramentação cirúrgica; e recuperação e prescrição médica. Nesta etapa de implantação, foram agendados os animais que esperavam pelo atendimento oferecido a partir de senha em março, entre outros cadastrados. A marcação foi feita por telefone com base no sistema de dados atualizado durante a distribuição das senhas. Nos 15 dias de programação, estão previstos 180 procedimentos com horários agendados para evitar aglomeração no parque. Cada atendimento leva em média 30 minutos. A equipe, que atuará no projeto desta quinzena, é composta por sete profissionais, sendo cinco veterinários. Vale enfatizar que a ideia do projeto é operar nos locais mais afastados da região central, onde os moradores que possuem cães e gatos poderão se dirigir aos castramóveis para cadastro, triagem e realização do procedimento – informa.

As próximas datas e locais serão divulgados com antecedência pela Prefeitura de Resende, bem como medidas adotadas para a execução do projeto.

BENEFÍCIOS DA CASTRAÇÃO

A castração serve para prevenir doenças e aumentar o controle da taxa de natalidade de cães e gatos no município. O veterinário Felipe Quinane alertou sobre a importância da castração para as populações caninas e felinas, esclarecendo que há restrição para determinadas raças de cães. “A intervenção cirúrgica é essencial para o controle do índice de natalidade de animais de rua, além de prevenir uma série de doenças. É necessário lembrar que o CCZ não executa este procedimento em cães braquicefálicos, os famosos de focinho achatado ou curto, tais como: Bulldog Francês, Pug, Shih Tzu, Lhasa Apso, Maltês, Yorkshire, entre outros”, frisa.

Este ano, já foram contabilizadas 842 castrações pelo CCZ, que também recolhe animais de rua para a cirurgia. No ano passado, foram mais de 2.087 castrações registradas. Em 2018, a unidade realizou 1.946 castrações de cães e gatos. Em 2017, início da atual gestão da Administração Municipal, foram feitos 1.203 procedimentos do tipo. Já em 2016, foram apenas 171 castrações.

SERVIÇOS OTIMIZADOS

Em breve, os serviços do CCZ, que já apresentaram grandes evoluções, ganharão reforço com a entrega das obras do Hospital Veterinário. A unidade, com 326,00 m², conta com dois consultórios, duas salas de anestesia, duas salas de cirurgia, sala de raio-X, laboratório de análises clínicas, sala de internação, sala de recepção e dois banheiros. O novo espaço também possui ampla área de apoio com copa, depósito, área de serviço e dois depósitos destinados ao lixo produzido no local.

Mais próxima da área central de Resende, a nova unidade vem para viabilizar o fácil acesso para toda a população. O hospital oferecerá consultas, exames e cirurgias, entre outros procedimentos, que, atualmente, são disponibilizados pelo Centro de Controle de Zoonoses. Com isso, haverá liberação de parte das instalações do CCZ para outros serviços que também são importantes para a saúde pública, como as ações de combate à dengue e campanhas de vacinação antirrábica.