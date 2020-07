Almir Gregório, ex-maestro da Fanfarra da Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC), morreu no sábado, aos 63 anos, no Hospital São João Batista, onde estava internado, em Volta Redonda.

Segundo informações da prefeitura de Volta Redonda, Almir teve uma AVC (Acidente Vascular Cerebral) e tinha histórico de pneumonia. O corpo do maestro foi sepultado no sábado às 16h30min, no Cemitério Municipal do Retiro, na Vila Brasília.