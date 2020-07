Policiais militares apreenderam no início da tarde deste domingo, vários pinos de cocaína, na Rua Barão do Rio Branco, no bairro Jardim Belmonte, em Volta Redonda. Os policiais estavam em patrulhamento quando depararam com suspeitos armados que desferiram vários tiros com a chegada da viatura policial.

Os agentes revidaram, atirando 16 vezes contra os suspeitos, mas ninguém ficou ferido. Durante a fuga por uma área de mata, os suspeitos abandonaram 87 pinos de cocaína.