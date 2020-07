PRF e Core apreendem 50 quilos de pasta base de cocaína Dutra, em Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Core (Coordenadoria de Recursos Especiais – Polícia Civil) apreenderam na manhã deste domingo, por volta das 10h40min, durante Operação Tamoio III, de combate a criminalidade, 50 quilos de pasta base de cocaína, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, no bairro Caiçara, início da Serra das Araras, em Piraí.

Os agentes abordaram um guincho transportando dois veículos, um Chevrolet /Classic e um Fiat/Punto, ambos com placas de São Paulo. No guincho havia um casal, o condutor e a passageira, tendo o condutor alegado que sua empresa presta serviço para uma seguradora e havia sido acionado para buscar os veículos em São Paulo (SP).

Disse ainda que os veículos que estavam sendo transportados seriam deixados em um endereço na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Os policiais realizaram revista nos veículos guinchados, encontrando no porta-malas do Chevrolet/Classic junto a dois sacos de ração para cachorros quatro invólucros plásticos contendo pasta base de cocaína, com peso total estimado de 50 quilos da droga.

Diante da constatação, o casal foi detido e a ocorrência será apresentada na Cidade da Polícia no Rio de Janeiro. Foto e vídeo cedidos pela Polícia Rodoviária Federal