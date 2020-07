Depois de ser assaltado Restaurante Popular é fechado

O Restaurante Popular precisou ser fechado na tarde desta segunda-feira, após ter sofrido um assalto. Dois homens, armados com revólver usando bonés e camisas pretas, renderam a funcionária do caixa e roubaram o celular dela e R$1,4 mil. Um estoquista também foi rendido.

Imagens das câmeras de segurança flagraram o assalto e já estão em poder da Polícia Civil.

Nota da prefeitura de Volta Redonda

A prefeitura de Volta Redonda informa que o Restaurante Popular, localizado no bairro Aterrado, precisou ser fechado na tarde desta segunda-feira, dia 27, depois de ser assaltado. O prejuízo ainda está sendo contabilizado e ninguém se feriu. A empresa que administra o local registrou boletim de ocorrência na 93ª Delegacia de Polícia.

Apesar do ocorrido, o restaurante será reaberto normalmente nesta terça-feira, dia 27. A prefeitura, por meio da secretaria de Ação Comunitária (Smac), reforça a importância do restaurante que tem como objetivo maior, garantir alimentação de qualidade com baixo custo. O restaurante funciona na Avenida Integração, no Aterrado, de segunda a sexta-feira, servindo café da manhã e almoço por valores populares. Foto: Destaque Popular/Arquivo