Famílias vítimas de incêndio precisam de doações em Barra Mansa

O incêndio ocorrido na última quarta-feira por volta das 15 horas, deixou duas famílias desalojadas no bairro Paraíso de Cima, em Barra Mansa. O incêndio foi provocado por fogo na vegetação que acabou atingindo três casas construídas de madeira (barracos).

A outra moradia não tinha morador e foi também destruída pelas chamas. Segundo os moradores, o incêndio foi criminoso e não foi a primeira vez que ocorre fogo no mato.

As duas famílias vítimas do incêndio disseram que estão recebendo donativos, mas que são ainda insuficientes, pois tudo foi perdido no fogo. Ronaldo Martins da Costa já disponibilizou uma conta poupança para que as doações possam ser feitas.

As famílias esperam também doações de lenções, toalhas (rosto e banho), agasalhos, roupas (camisas, bermudas e calças). Quem puder também fazer doações moveis e eletrodomésticos. As famílias esperam doações também de material de construção como cimento, areia, pedra, tubo de PVC e outros materiais para a reconstrução das casas.

A moradora Valdinéia, contou que o filho, de 13 anos, está muito triste, pois o seu Play Store 2, foi destruído pelo fogo.

Telefone para doações: Valdinéia (024999133182) ou Clíssia (24999480949) Abaixo o número da conta de Ronaldo, um dos moradores que teve o seu barraco destruído.