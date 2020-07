 Live do grupo Aglomerou já tem mais de 30 mil acessos

O vocalista João Victor da Costa, disse nesta segunda-feira, que não esperava a repercussão e o número de acessos da live que foi interrompida por uma operação da Polícia Civil, no bairro Ribeira, em Angra dos Reis.

Segundo João Victor, a repercussão foi positiva e ficou surpreso com tudo. “Antes da invasão no local onde estávamos fazendo a live a gente tinha cerca de 4 mil seguidores. Agora são mais de 30 mil. Há males da vida que vem para o bem”, disse João.

O vocalista disse que a banda começou a montar a transmissão na última sexta-feira e o grupo já tinha notado que acontecia uma festa nos arredores. O Grupo Aglomerou grupo chegou cedo no domingo e à tarde iniciou a live quando foram surpreendidos. O grupo já existe há mais de 10 anos.

O grupo tocava a música ”Compasso do Amor”, do Grupo Revelação, quando a banda foi surpreendida pela entrada inesperada de policiais civis fortemente armados. “Quando os policiais entraram no recinto sentimos medo e tivemos que encerrar a transmissão” disse o vocalista.

A banda fazia uma live para conseguir donativos para as pessoas sem muitas condições. “Era uma live beneficente com objetivo de arrecadar alimentos a pessoas necessitadas da nossa região. Tudo foi muito bem planejado e montamos uma estrutura bacana, e acabamos surpreendidos com essa operação” finalizou João Vitor.

O grupo prometeu no próximo domingo, dia 2, continuar com a live, no mesmo local.