Prefeitura de Pinheiral registra 11º e 12º caso  de óbito por coronavírus

A Prefeitura Municipal de Pinheiral informa os dados desta segunda-feira (27/07) sobre a Covid-19 e registra a confirmação do décimo primeiro e décimo segundo casos de óbito de moradores da cidade. O décimo primeiro e o décimo segundo casos de óbito são 1 homem de 69 anos, que tinha comorbidade cardiovascular e respiratória crônicas, e 1 mulher de 54 anos, que também possuía comorbidade respiratória crônica.

Na cidade 302 casos foram confirmados (com 256 curas, 28 em isolamento domiciliar, 12 óbitos, 3 pacientes internados no município, 3 pacientes internados fora do município), 5 aguardando resultados (todos em isolamento domiciliar) e 649 descartados.

Os novos casos são 11 homens (de 19, 21, 22, 23, 41, 41, 42, 47, 49, 55 e 72 anos), sendo um já curado, 9 em isolamento domiciliar e 1 internado no município e 14 mulheres (de 16, 20, 22, 29, 30, 33, 38, 47, 48, 50, 61, 62, 64 e 72 anos), sendo 8 em isolamento domiciliar, 3 curadas, 2 internadas no município e 1 internada fora do município.

A Prefeitura de Pinheiral esclarece que os dados divulgados nessa segunda-feira (27) correspondem as coletas realizadas ao longo da última semana, onde haviam 35 pessoas aguardando resultados.