Samuca Silva confere melhorias realizadas no bairro Nova Primavera

Prefeito percorreu o bairro e ouviu sugestões da população local

O prefeito Samuca Silva fez na manhã desta segunda-feira, dia 27, uma visita ao bairro Nova Primavera, onde verificou a série de melhorias realizadas pela prefeitura no bairro, visitou espaços públicos e conversou com moradores. Acompanhado de assessores e do vereador Fabio Buchecha, o prefeito destacou a importância da presença do poder público nos bairros.

O percurso começou pela praça localizada na entrada do bairro, que foi reformada e revitalizada pelas equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI). Na Unidade Básica de Saúde (UBSF) Irmã Teresinha de Castro, o prefeito conversou com alguns pacientes e com os profissionais que atuam na unidade.

“A população tem que ser ouvida, seja antes ou depois das melhorias. É uma ótima oportunidade para identificarmos como as obras e os investimentos estão impactando no dia a dia dos moradores e ouvir deles como podemos melhorar ainda mais os serviços”, afirmou Samuca.

Em seguida, Samuca percorreu o Complexo Esportivo Dr. Rogério de Souza Gonçalves, que contempla um campo e uma quadra esportiva, e passou pela Escola Municipal Lions Clube, onde conversou com a direção e discutiu mais melhorias para a unidade, como instalação de novas lixeiras e outras intervenções.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Vinícius Ramos, o bairro recebeu uma grande intervenção, com serviços como revitalização das praças, construção de uma nova cobertura na beira do campo, reforma da parte estrutural da quadra, recuperação de grades no entorno da quadra e do campo.

Também foi feita a reforma de três pontos de ônibus, do escadão localizado na Rua Porciano Guimarães, além das fachadas do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) e da UBSF. O bairro recebeu ainda melhorias na iluminação pública, plantio de mudas de árvores em diversos pontos, operação tapa-buraco e serviços como capina, roçada e caiação.

O Nova Primavera ganhou nova sinalização de faixa central em amarelo e nos pontos de ônibus, além de pintura de ‘pare’, dando as preferências nos cruzamentos e sinalização dos quebra molas. O trabalho foi realizado pelas equipes da secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), que percorreram todo o bairro, desde o trecho da entrada, próximo à Votoran, até o ponto final do ônibus. O objetivo foi melhorar a mobilidade urbana, com a fluidez do trânsito, além de trazer mais segurança nos cruzamentos. Secom VR / Fotos de Gabriel Borges