Santa Casa tem enxoval para pacientes renovado

Novas peças chegam para suprir itens que sofrem com desgaste natural do tempo

A Nova Santa Casa teve um mês repleto de boas notícias pela comemoração dos 185 anos. Reformas seguem em andamento e equipamentos modernos foram anunciados para melhorar a qualidade no atendimento prestado à população. Além disso, a unidade também teve seu enxoval praticamente todo renovado com a chegada de mais de 2,3 mil peças. Com isso, as pessoas que precisarem de internação terão também mais conforto e comodidade em busca da recuperação.

“Nós nos ocupamos de melhorar a Santa Casa em todos os sentidos. A unidade está mais moderna, melhor estuturada e com as contas em dia. O enxoval é uma parte importante deste processo, pois em geral é utilizado por pessoas que precisam de uma atenção maior da equipe da unidade. Garantir conforto e qualidade faz toda diferença na recuperação dos pacientes”, disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Foram adquiridos novos oleados (plástico que protege o colchão) e novos traçados (tecido que fica em cima do oleado). A compra também contemplou toalhas de rosto, de banho, lençóis e fronhas de travesseiro. Para eliminar o risco de contaminação, o enxoval precisa ser lavado na própria Santa Casa. O processo é minucioso e demora em média 1 hora e meia, dependendo de muitos produtos químicos. Só assim as bactérias, fungos e outras secreções são eliminados.

Segundo a direção da Santa Casa, as roupas de cama representam uma das maiores demandas da unidade, devido à rotatividade dos leitos de clínicos e cirúrgicos. “O detergente que a gente usa, não é ele que lava a roupa. Ele abre as fibras e temos um alcalino que realmente faz a higienização das roupas. Depois, a gente tem o cloro, que faz a desinfecção da roupa. Em seguida, tem o neutralizador, que protege o tecido. Depois vem o amaciante, que todo mundo imagina que é para perfumar, mas na verdade ele fecha as fibras, protegendo o tecido”, completou Luiz Saldanha, diretor do hospital.