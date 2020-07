Cadáver com marcas de tiros é encontrado na Dutra, em Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada na manhã desta terça-feira, por volta das 8 horas, por populares para verificar o encontro de um cadáver no km 247, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Varjão, em Piraí.

A equipe da 7ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal se deslocou para o local e constatou o encontro de um corpo de um homem, de 32 anos, com marcas tiros no rosto. Segundo populares o cadáver seria de um homem com várias passagens pela polícia por tráfico de drogas, furto e roubo. Ele teria sido executado no local.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia, de Piraí.