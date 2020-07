Cadáver é encontrado dentro de apartamento em Volta Redonda

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta terça-feira, dentro de um apartamento do Residencial Minha Casa, Minha Vida, no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda.

Nesta terça-feira, moradores ligaram para o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) comunicando sobre o mau cheiro que estava exalando do apartamento.

Os policiais militares foram até o local e encontraram o corpo em adiantado estado de decomposição. Moradores disseram que desde sexta-feira, quando ouviram os tiros, a vítima não era vista no local. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços, em Volta Redonda.