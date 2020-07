Fátima Lima atualiza os números da Covid-19 em Barra Mansa

Dos 1.562 casos confirmados da doença, 1.003 estão curados

A prefeita em exercício Fátima Lima atualizou os números do novo coronavírus em Barra Mansa. Segundo dados repassados pela Vigilância em Saúde do município, até a noite desta segunda-feira (27), havia 1.562 casos positivos da doença, sendo que deste total, 1.003 são considerados curados por terem cumprindo o período de isolamento social (quarentena) e não apresentarem mais sintomas.

– É muito importante falar sobre as pessoas curadas, pois demonstra o esforço que os nossos profissionais da saúde têm feito para salvar vidas – disse Fátima Lima.

A chefe do Executivo também confirmou que Barra Mansa contabiliza 71 casos suspeitos da Covid-19; 53 óbitos e 15 mortes em investigação. “Existe certa morosidade na confirmação dos casos de óbitos. Isso ocorre porque precisamos aguardar os dados encaminhados pela Secretaria Estadual de Saúde. Também é importante esclarecer que quando um cidadão vem a óbito, esse registro é feito em sua cidade de origem”.

Com relação ao número de internações, Fátima Lima detalhou: “Temos 81% dos leitos das Unidades de Terapia Intensiva disponível e 19% ocupado. Já os leitos clínicos contam com 68% de disponibilidade e 32% de ocupação. Os números mostram que estamos adequados ao momento de dificuldades que estamos enfrentando. Com todos os problemas decorrentes da pandemia, estamos mantendo os índices dentro dos parâmetros acordados com o Ministério Público”, afirmou a prefeita em exercício.

Ela ainda ressaltou os elogios que Barra Mansa tem recebido de outros municípios da região por conta do acompanhamento domiciliar feito aos familiares dos pacientes testados positivos para a doença. Disse que as internações na rede particular de saúde são registradas pela Vigilância em Saúde do município e concluiu: “É muito importante continuar mantendo as medidas de segurança recomendadas pelos órgãos sanitários. A higienização das mãos, o uso correto da máscara facial e o distanciamento social têm assegurado os números da doença dentro da razoabilidade. Importante reafirmar para que as pessoas que podem, permaneçam em suas casas”.