Identificado homem encontrado morto em apartamento no Jardim Cidade do Aço

Foi identificado como sendo Gustavo Souza do Carmo, de 32 anos, o homem encontrado morto no apartamento do Condomínio Minha Casa, Minha Vida, no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda.

Segundo a Polícia Civil, no apartamento da vítima foram encontrados dois estojos e três projéteis calibre 9mm. Segundo informaram aos agentes, tiros foram ouvidos pelos vizinhos na última sexta-feira. Na manhã desta terça-feira, o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) recebeu informações de vizinhos sobre o mau cheiro que exalava da casa de Gustavo.

O corpo da vítima foi removido à tarde para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços.