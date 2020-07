Polícia Militar prende suspeitos de tráfico em Volta Redonda e Barra do Piraí

Policiais militares prenderam na noite de segunda-feira, suspeitos de tráfico de drogas que agiram em Volta Redonda e Barra do Piraí. Depois de uma denúncia anônima, um suspeito com 33 pedaços de maconha, seis pinos de cocaína e R$ 56, foi preso na Avenida Beira-Rio, no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda. Uma denúncia levou à prisão de um suspeito e à apreensão de

Em Barra do Piraí, um jovem foi preso em um posto de combustíveis na Rua Luís Barbosa, no bairro Matadouro. De acordo com o registro policial, com ele foram apreendidos R$ 3.350 que ele mesmo admitiu ter recolhido de ponto de vendas de drogas no bairro Areal.

O suspeito ainda tinha em seu poder um sacolé de maconha. A moto em que ele estava também foi apreendida. Ele estava acompanhado de outro rapaz, que foi liberado. (Fotos: Polícia Militar).