Prefeitura de Barra Mansa destaca importância do Dia Mundial da Luta Contra Hepatites Virais

Pandemia do novo coronavírus não pode diminuir a importância do combate às hepatites

Nesta terça-feira (28), comemora-se o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Saúde, ressalta a importância do combate dessas doenças, que são consideradas silenciosas, e por mais que sejam perigosas, podem ser prevenidas.

O município disponibiliza testes rápidos para a verificação de hepatite B e C em 46 unidades de saúde. Depois que os diagnósticos são realizados, caso algum seja positivo, são realizados exames confirmatórios para que o acompanhamento continue. A vacina de hepatite B está disponível em todos os postos de saúde da cidade e o remédio para hepatite C é disponibilizado pelo Estado.

Hugo Ricardo, médico responsável pelo combate às hepatites em Barra Mansa, afirmou que a conscientização é uma das maiores formas de combate. “A campanha nacional das hepatites é fundamental para conscientização desses dois vírus, a importância de detectar precocemente o vírus e instituir o tratamento para mesmo. Temos hoje 95 % de cura para o vírus C com as novas medicações, que são acessíveis no Sistema Único de Saúde (SUS)”, concluiu Hugo.

Neste ano, não serão realizadas campanhas presenciais devido à pandemia do novo coronavírus, visando contribuir para o isolamento social e a não proliferação da Covid-19.