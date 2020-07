Câmara de Barra Mansa aprova comissão analisar afastamento de Rodrigo Drable

A Câmara Municipal de Barra Mansa votou na manhã desta quarta-feira, a comissão que vai analisar o pedido de impeachment do prefeito afastado Rodrigo Drable (MDB). Todos os 14 vereadores votaram à favor da comissão do afastamento de Drable. O processo de impeachment é de autoria do vereador Marcell Castro (Cidadania),

Os vereadores Mária Lúcia (relatora), Gustavo Gomes (presidente) e Daniel Maciel, são os escolhidos para a comissão que vai analisar e dar andamento ao processo do impeachment de Drable. Na saída da sessão houve um entrevero e políticos a favor de Rodrigo Drable e outro grupo contra o prefeito afastado. Dois vereadores teriam entrado em vias de fato.