Uma colisão envolveu dois veículos no cruzamento da Rua Loteamento, nas proximidades da praça do coreto, no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa. Uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local para o atendimento a uma vítima.

Uma pane mecânica na ambulância retardou na locomoção da vítima para o hospital. Segundo as informações do local, um problema no radiador foi a causa da demora do atendimento à vítima.