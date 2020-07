Estudantes do ensino médio de Volta Redonda terão orientações sobre empreendedorismo

– Projeto de lei da vereadora Rosana Bergone foi aprovado por unanimidade pelos vereadores em duas votações;

A Pandemia do Coronavírus está afetando o mundo todo e, em Volta Redonda, a situação não é diferente. E, após passar este período, a população precisará de muito apoio para se erguer economicamente, pois o desemprego, infelizmente, está batendo na porta de muitas famílias. De olho, principalmente, nos jovens estudantes, que estão em idade para entrar no mercado de trabalho, a vereadora Rosana Bergone, propôs um projeto de lei que cria a Semana do Empreendedorismo Cooperativista em escolas da rede pública municipal. O PL foi aprovado por unanimidade em segunda votaçao pelos vereadores na noite desta terça-feira, dia 28, em sessão ordinária da Câmara Municipal. A iniciativa agora, passará por sanção do prefeito e se aprovada deverá ser implantada tão logo as aulas presenciais retornem.

De acordo com a vereadora, a Lei vai contemplar alunos do ensino médio das escolas da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre) que deverão receber as orientações através de palestras, seminários e exposições. A organização da Semana do Empreendedorismo, que deverá fazer parte do calendário escolar anual e realizada na primeira semana de outubro, ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação e da Fundação Educacional de Volta Redonda. A proposta terá a finalidade de incentivar e beneficiar a atividade empreendedora dos alunos.

“A intenção é fazer chegar aos alunos informações de como empreender de forma cooperada. Queremos que os estudantes desenvolvam suas ideias de formas criativa e renovada e recebam orientações para fazer esta ideia acontecer. Será uma maneira de ajudar os nossos jovens a se reinventarem após a pandemia. Vamos precisar muito deste apoio no ano que vem e o nosso projeto vai contribuir para isso”, explica a vereadora.