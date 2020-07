Polícia Civil da 93ª DP prende suspeito da morte de criança de 2 anos, no Rio

Policiais civis da Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, comandada pelo delegado Victor Tuttman, prenderam nesta quarta-feira, depois de três dias de investigações, Leandro Lopes de Melo, o Loft, de 36 anos, nas imediações da Rua da Cegonha, em Bangu, Zona Oeste, do Rio de Janeiro.

No momento da abordagem, o suspeito tentou fugir, mas foi não resistiu ao cerco policial. Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, onde será formalizado o cumprimento da ordem de prisão condenatória que o atingiu com 23 (vinte e três) anos de reclusão. O acusado é suspeito também de enviar drogas e armas para as comunidades de Volta Redonda.

Loft é condenado pela Justiça pelo assassinado Maria Fernanda Guerra de Santana, de 2 anos, em 2007, durante uma tentativa de homicídio do padrasto da criança, na Vila Vintém, no Rio de Janeiro. A menina foi morta, durante confronto entre traficantes da comunidade do Fumacê e Vila Vintém, no Rio.

Maria Fernanda andava de bicicleta pelas ruas da Vila Vintém, quando marginais pararam um carro preto e um dos ocupantes de veículo desceu e disparou contra o padrasto da criança. O tiro acabou acertando a cabeça da menina.

O crime onde vitimou Maria Fernanda ocorreu um mês após a morte do menino João Hélio que ganhou repercussão nos meios de comunicação, gerando grande comoção social.

