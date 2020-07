Policiais militares apreenderam grande quantidade de drogas em Volta Redonda

A Polícia Militar apreendeu na tarde desta quarta-feira, uma grande quantidade de cocaína e maconha durante operação do Serviço Reservado e do GAT (Grupamento de Ações Táticas) em um terreno localizado na Rua Andrelândia, no bairro Minerlândia, em Volta Redonda.

Os policiais foram acionados depois de uma denúncia anônima ao disque-denúncia (08000-260-667). No local indicado, os agentes encontraram 1.334 trouxinhas maconha e 4.445 pinos de cocaína escondidos no meio de um bambuzal. As drogas foram apresentadas na delegacia de polícia. Ninguém foi preso. (Foto: Polícia Militar)