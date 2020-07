Prefeitura investiu em revitalizações de Complexos Esportivos e de Lazer

Os espaços esportivos e de lazer dos bairros: Jardim das Acácias; Novo Horizonte; Village; Freitas Soares; Colinas; Jardim Real; Estádio Mário Bernardelli (Jardim Real) e Ginásio Gustavo Pereira (Fátima) passaram por diversas intervenções nos últimos anos. Manutenções nas estruturas físicas das quadras; incluindo melhorias nos vestiários; trocas de gramados e de alambrados; pintura geral e iluminação de LED, foram algumas das benfeitorias. Também foram instaladas cinco unidades da Academia Ao Ar Livre no município nos últimos dois anos.

As Secretarias de Esporte e Lazer e de Obras e Serviços Públicos ressaltaram que, mesmo em tempos de pandemia, continuam realizando os serviços de manutenção continuada nas quadras e Complexos Esportivos e de Lazer, tendo em vista a importância da preservação dos próprios municipais e sua contribuição para a qualidade de vida da população.

Veja abaixo quais unidades já receberam os serviços:

Complexo Esportivo e de Lazer do Bairro Novo Horizonte

A revitalização foi entregue em agosto do ano passado. A Quadra Poliesportiva do Bairro Novo Horizonte recebeu os serviços de manutenção continuada como reparos de pintura em geral e de alambrado, recuperação dos bancos, replantio do gramado, troca de revestimentos e outros, em áreas como na quadra de areia, playground e outros espaços.

Complexo Esportivo e de Lazer do Bairro Village

O término das melhorias e a entrega à população aconteceu em outubro de 2019. Composto por um campo de futebol society com gramado natural ao ar livre, quadra poliesportiva e área de lazer com brinquedos infantis, o local recebeu intervenções como reparos em geral e troca de equipamentos danificados. Pintura em geral; troca de telhas e de tabela de basquete; instalação de refletores de LED; recuperação do gramado natural; entre outras intervenções, foram efetuadas no espaço esportivo.

Complexo Esportivo e de Lazer do Bairro Freitas Soares

As melhorias realizadas entregues em dezembro de 2019 foram: pintura padronizada; troca de telas; construção de proteção; reparos e pintura em estruturas esportivas (pista de skate, equipamentos de ginástica e outros); iluminação de LED; manutenções e reparos gerais em toda a extensão dos vestiários e banheiros.

Complexo Esportivo e de Lazer do Bairro Colinas

O local foi entregue à população após sete anos de espera por melhorias, em março deste ano de 2020. recebeu melhorias como: pintura e manutenção geral das estruturas; iluminação de LED; recuperação do gramado; recuperação e pintura dos vestiários; troca de calhas; reformas do estacionamento e do Quiosque do Sabor.

Quadra Poliesportiva do Bairro Jardim da Acácias

Manutenção de traves e tabelas, revisão da rede elétrica, iluminação e sistema hidráulico, revitalização dos vestiários e pintura (interna e externa) são as intervenções que estão em andamento na unidade esportiva.

Quadra Poliesportiva do Bairro Jardim Real

O projeto está em andamento e conta com a reforma geral da unidade, envolvendo reparos em toda a estrutura física, inclusive a praça e o Quiosque do Saber. Outras melhorias são: reforma do telhado, pintura geral; construção de uma mureta de proteção; reforma geral do coreto e iluminação de LED.

Ginásio Municipal Gustavo Pereira

A unidade concluiu melhorias como reestruturação e adequação em março deste ano. O local passou pelos seguintes serviços: revisão hidráulica e elétrica, remoção de infiltrações, pintura interna e externa, e ainda, a revitalização geral em estruturas como o “playground” e a praça.

Estádio Jaime Mário Bernardelli (Campo do Centro Real)

As melhorias realizadas e concluídas no segundo semestre de 2019 envolveram: a reconstrução do alambrado; reformas da pista de malha, dos vestiários e portão de acesso; pintura do muro; manutenção das traves, da marcação do campo; e troca de redes.

Academias Ao Ar Livre

Equipamentos como barras paralelas e fixas duplas; pranchas abdominais, espaldares horizontais e outros aparelhos constituem a academia. Cinco unidades foram instaladas no município nos últimos dois anos. São elas: Bulhões (Vila Marina); Freitas Soares; Vila Romana; Fátima; Novo Horizonte.