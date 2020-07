Acidente envolve dois carros e um caminhão na Dutra, em Barra Mansa

Um acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira, por volta das 6 horas envolveu dois carros e um caminhão, no km 284, da Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades da antiga Dupont do Brasil, em Barra Mansa.

O acidente ocorreu no sentido São Paulo e o congestionamento chegou a seis quilômetros. Dois carros e um caminhão se envolveram em um acidente na manhã desta quinta-feira (30) em Barra Mansa, no Sul do Rio de Janeiro.

A colisão aconteceu na pista sentido Rio da Via Dutra, na altura do km 284. Foto: Ilustrativa