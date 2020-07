Um carro capotou no final da tarde desta quinta-feira, por volta das 17h30min, no km 257, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), nas proximidades do Trevo do Belvedere, sentido Volta Redonda, em Barra do Piraí.

O capotamento ocorreu em cima de um viaduto onde provocou ferimentos no condutor e na passageira do veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e levou o casal para a Santa Casa de Barra do Piraí.

A Polícia Rodoviária Federal está no local do acidente.