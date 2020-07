Uma colisão envolvendo três carros (Honda, Gol e Renault), no início da tarde desta quinta-feira provocou o tombamento de um Renault/Logan, prata, ano 2016, no trecho urbano da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

A colisão foi no acesso a Avenida dos Trabalhadores com a Lúcio Meira. O trânsito ficou com retenção na localidade. Não há informações sobre feridos.