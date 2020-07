Covid-19: Porto Real apresenta quase o quádruplo de casos em menos de um mês

A Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Saúde fez um balanço do número de casos do novo coronavírus por bairro entre os meses de junho e julho. No dia 30 de junho eram 56 casos confirmados. Já na quarta, 29 de julho, o total geral chegou a 215. Conforme levantamento da Secretaria, alguns bairros como o Novo Horizonte, por exemplo, apresentaram cinco vezes mais casos durante o período de 30 de junho a 28 de julho. Já o Freitas Soares, no mesmo período, saltou de 17 para 62 casos. Até quarta, 29, o município apresentou os seguintes dados: 215 casos confirmados, sendo 98 desses curados, 10 internados, 97 em isolamento domiciliar e 10 óbitos.

“Estamos observando um aumento considerável dos casos, principalmente neste mês de julho. O município chegou a 10 óbitos esta semana, mais que o triplo registrado até o dia 30 do mês passado. A Prefeitura vem restrigindo gradativamente as medidas sanitárias, através dos últimos decretos, porém ainda existem pessoas que não estão fazendo a parte delas no enfrentamento ao coronavírus. Sair de casa é uma atitude que deve ser tomada em caso de extrema necessidade. E, se for necessário sair, vale lembrar que o uso de máscara, além de obrigatório, é crucial para a proteção contra o coronavírus e que o apoio da população é indispensável neste tempo de pandemia”, analisou o secretário de Saúde Luiz Fernando Curty Jardim.

Confira abaixo os dados por bairro até 28 de julho. Os números referentes ao período posterior a essa data serão divulgados na próxima semana. Foto: Dorinha Lopes

Freitas Soares

30/06 – 17.

07/07 – 18.

10/07 – 25.

14/07 – 27.

20/07 – 44.

28/07 – 62.

Jardim das Acácias

30/06 – 14.

07/07 – 20.

10/07 – 21.

14/07 – 26.

20/07 – 32.

28/07 – 35.

Centro

30/06 – 06.

07/07 – 08.

10/07 – 08.

14/07 – 08.

20/07 – 12.

28/07 – 15.

São José

30/06 – 05.

07/07 – 06.

10/07 – 08.

14/07 – 10.

20/07 – 12.

28/07 – 16.

Novo Horizonte

30/06 – 04.

07/07 – 09.

10/7 – 10.

14/07 – 13.

20/07 – 17.

28/07 – 20.

Jardim Real

30/06 – 03.

07/07 – 03.

10/07 – 03.

14/07 – 04.

20/07 – 07.

28/07 – 11.

Ettore

30/06 – 02.

07/07 – 03.

10/07 – 03.

14/07 – 03.

20/07 – 03.

28/07 – 03.

Nova Colônia

30/06 – 02.

07/07 – 02.

10/07 – 02.

14/07 – 02.

20/07 – 08.

28/07 – 09.

Bulhões

30/06 – 02.

07/07 – 03.

10/07 – 03.

14/07 – 04.

20/07 – 05.

28/07 – 10.

Village

30/06 – 01.

07/07 – 02.

10/07 – 02.

14/07 – 02.

20/07 – 05.

28/07 – 10.

Fátima

30/06 – 00.

07/07 – 02.

10/07 – 02.

14/07 – 03.

20/07 – 07.

28/07 – 09.

Colinas

30/06 – 00.

07/07 – 01.

10/07 – 01.

14/07 – 04.

20/07 – 05.

28/07 – 06.

Vila Real

30/06 – 00.

07/07 – 00.

10/07 – 00.

14/07 – 00.

20/07 – 00.

28/07 – 01.

Total geral

30/06 – 56.

07/07 – 77.

10/07 – 88.

14/07 – 106.

20/07 – 157.

28/07 – 207.

30/07 – 215.

Em análise até 29 de julho

Internado – 1.

Isolamento domiciliar – 154.

Óbito em análise – 0.

Descartados até 29 de julho

Resultados negativos – 361.

Descartados por síndrome gripal – 133.