CSN abre pré-inscrições para o Programa Capacitar PCD

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) abriu as pré-inscrições para o Programa Capacitar PCD 2020. O programa tem como objetivo promover a formação e qualificação de profissionais com deficiência por meio de cursos profissionalizantes oferecidos gratuitamente.

Após a análise das pré-inscrições, a empresa fará um processo seletivo. Os candidatos que forem selecionados participarão de capacitação em parceria com a Escola Técnica Pandiá Calógeras, com bolsa-auxílio no valor de R$ 300,00.

Depois de terminado o programa, que tem duração de seis meses, os participantes poderão ser efetivados pela Companhia.

Para participar, é necessário ter no mínimo 18 anos e ser PCD. As pré-inscrições podem ser feitas até o dia 10 de agosto em https://bit.ly/3hsqx5d.

Para mais informações, ligue para (24) 33446069.