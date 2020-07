Liv Saúde e OdontoPrev assumem Plano Odontológico da CSN

A partir do dia 1º de setembro de 2020, haverá alteração no prestador de serviço do plano odontológico da CSN para as unidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais. A nova operadora do plano será a LIV Saúde, em conjunto com a OdontoPrev.

SOBRE A LIV SAÚDE

A LIV Saúde é uma operadora de planos de saúde que pertence ao Grupo ICC, um dos maiores complexos de saúde do Brasil que, ao longo de 75 anos, desenvolveu um modelo de gestão em saúde de excelência que é referência por incorporar ao ecossistema de saúde, práticas inovadoras como o uso da inteligência artificial em parceria com a empresa americana de tecnologia IBM, iniciativas ligadas ao ensino e formação e também pesquisas científicas em colaboração com a Universidade de Harvard. Além disso, possui convênios com universidades públicas e privadas do Brasil, atuando também como Centro de Pesquisa Avançada de reconhecimento internacional.

SOBRE A ODONTOPREV

O Grupo OdontoPrev é líder do segmento de assistência odontológica (com mais de 100 mil empresas parceiras) e oferece soluções completas e de alta qualidade há mais de 20 anos com a maior operação da América Latina. Presente em vários municípios de todas as regiões do país, conta com uma grande rede de credenciados. Também conquistou importantes reconhecimentos ao longo de sua trajetória, reforçando

seu papel de liderança no setor odontológico e demonstrando seu desempenho de destaque, especialmente nas áreas de governança corporativa, gestão de pessoas e sustentabilidade.

Os colaboradores poderão usar normalmente o convênio atual até o final de agosto. Não haverá nenhuma carência na transferência para a nova operadora.

DIFERENCIAIS DO NOVO PLANO ODONTOLÓGICO

• Ampla rede credenciada: cobertura nacional presente em mais de 2.700 municípios de todas as regiões do país, com mais de 31 mil credenciados.

• Atendimento exclusivo: central de relacionamento especializada, para tirar dúvidas ou consultar informações sobre o plano.

• Controle rigoroso de qualidade: uma equipe de dentistas especialistas atua focada em analisar e apoiar o trabalho da rede credenciada.

• Portal: todas informações sobre o plano estão disponíveis no site e por meio do APP OdontoPrev.

• Dentista online: serviço de teleorientação odontológica. Um profissional cirurgião dentista dará orientações sobre cuidados com a saúde bucal e fará o direcionamento para atendimento clínico conforme necessidade.