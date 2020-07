Prefeitura de Barra Mansa divulga resultados da 1° etapa de vacinação contra Brucelose

Alcance obtido na campanha é um recorde municipal

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, divulgou nesta quarta-feira (28), dados da 1° etapa da vacinação contra a brucelose, mostrando que foram imunizadas 912 bezerras, superando a meta de 900 animais imunizados e atendendo 127 propriedades de maneira gratuita.

A ação tinha como objetivo imunizar todas as bezerras do município que estivessem na faixa etária entre três e oito meses. O Secretário Municipal de Desenvolvimento Rural, José Luiz Vaneli, comentou sobre a campanha. “Agradeço o apoio e empenho da atual gestão em dispensar orçamento ao Desenvolvimento Rural, o que possibilitou este e outros serviços em benefício ao produtor rural. Quero ressaltar que, com este recurso liberado, também temos dado um tratamento especial nas estradas rurais”, constatou.

Antes da campanha de 2020, a que obteve melhor resultado foi a de 2019, vacinando 780 animais em 106 propriedades atendidas.

Bruno Meirelles, médico veterinário, explicou que o serviço da campanha de imunização é fundamental. “Graças ao trabalho que é feito, já há um tempo considerável sem a incidência da doença no município. Poupa-se o gasto do produtor com a vacina e com o médico veterinário para que a aplicação seja realizada, é realmente uma iniciativa importante”, afirmou.

Fotos: Paulo Dimas